Донские компании экспортировали более 650 тыс. тонн угля в 2025 году

Угольные предприятия Ростовской области освоили новые рынки сбыта в Марокко, Таиланде и Вьетнаме, а также увеличили поставки в Турцию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации господина Тимченко, компании также перенаправили продажи в Алжир, Египет и Индию. За первое полугодие 2025 года региональные предприятия экспортировали свыше 650 тыс. тонн угля, сохранив уровень прошлого года несмотря на действующие санкции.

Врио губернатора области Юрий Слюсарь отметил необходимость дополнительной поддержки угледобывающих компаний. «Предприятия сталкиваются с трудной рыночной ситуацией: падают цены на уголь, растут ставки по кредитам, увеличиваются расходы на логистику и страхование»,— заявил руководитель региона.

Валентина Любашенко