На «Роза Хутор» состоятся крупнейшие трейловые соревнования страны T-Банк ROSA WILD FEST 2025

Старты пройдут на курорте 5–7 сентября. Участников ждут высокогорные забеги, выступления известных артистов и другие форматы активного отдыха.

Фото: пресс-служба Розы Хутор

Горный фестиваль T-Банк Rosa Wild Fest 2025 объединит спортсменов, любителей активного отдыха и гостей со всей России. Все участники получат уникальный опыт благодаря яркой и насыщенной программе:

180 км самого сложного трейла в России;

11 дистанций для любого уровня подготовки;

3 стадийные двухдневные гонки;

детские и подростковые забеги;

ночной фанран и забег с собаками;

профессиональная трассовая разметка, пункты питания и система безопасности;

более 15 дополнительных активностей для гостей.

Музыкальная программа фестиваля включает 2 дня выступлений топовых артистов под открытым небом: Максим Свобода, Зимавсегда, Екатерина Яшникова, Странное исполнение, Stepski, DJ Justee

Ключевым событием станет Чемпионат России по трейлраннингу на дистанции 35 км, организованный Всероссийской федерацией легкой атлетики, трансляцию которого покажут федеральные телеканалы.

Антон Жилин, директор серии стартов Wild Trail прокомментирровал:

«В 2025 году T-Банк Rosa Wild Trail выходит на новый уровень. Мы развиваем шоу-направление, чтобы сделать гонку еще ярче и насыщеннее. Мы представим 70 смелейших атлетов, рискнувших принять участие в сложнейшей гонке России — дистанции “Горный Король 180 км”, а также более 3000 спортсменов других дистанций. Это будет уникальное событие в беговом мире страны».

T-Банк Rosa Wild Fest — ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль, проходящий в горах Роза Хутор. Событие объединяет трейлраннинг, активный отдых и шоу-программу, становясь точкой притяжения спортсменов и зрителей со всей России.

Контакты для СМИ:

E-mail: info@wildtrail.ru

Сайт: https://wildtrail.ru/rwt

Tg-канал: https://t.me/wildwildfamily

https://rosakhutor.ru/