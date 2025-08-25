Девелопер получил разрешение на строительство ЖК на месте рынка «Новомосковский»

Компания «Олипс» (принадлежит компании «Атлас Девелопмент») получила разрешение на строительство жилья на месте «Новомосковского рынка» на ул. Металлургов в Екатеринбурге.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как следует из официальной документации, разрешение получено на строительство многоэтажной жилой секции с помещениями свободного назначения и подземной автостоянкой. Разрешение выдано на первый и второй этапы строительства. Площадь жилья в первой секции составит 18,2 тыс. кв. м, во второй — 11,6 тыс. кв. м. Документ выдан 30 июня и будет действовать до конца 2027 года.

Напомним, осенью прошлого года сообщалось, что государственная историко-культурная экспертиза разрешила застроить рынок на ул. Металлургов,70 в Екатеринбурге. На его месте появятся жилые комплексы «ВИЗ-1» и «ВИЗ-2».

Напомним, в 2023 году компания Владимира Городенкера «Атлас Актив» купила компании «Олипс» и «Торговый город “Дирижабль”» (управляет одноименным торговым центром в Екатеринбурге). В начале этого года представители компании заявляли, что рассматривают снос ТЦ «Дирижабль», но не ранее чем через три года.

Мария Игнатова