Минстрой Крыма реализует госпрограмму строительства жилья и инфраструктуры

Минстрой Республики Крым продолжает реализацию государственной программы социально-экономического развития региона, включающей строительство жилья, детских садов, водопроводных сетей и объектов переработки отходов, сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве. Проектно-изыскательские работы и разработка рабочей документации ведутся по графику, несмотря на ограничения с поставками материалов.

В рамках программы ведомство выполняет работы по 15 объектам, где оно выступает главным распорядителем бюджетных средств, а ГКУ «Инвестстрой Республики Крым» — государственным заказчиком. Среди объектов — реконструкция очистных сооружений в Симеизе, Алуште, Феодосии и Ялте, строительство сетей водоснабжения и канализации, жилых домов и детских садов, а также благоустройство набережной «Золотые пески России» в Евпатории.

В республике продолжается реализация федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Строятся три экотехнопарка общей мощностью 860 тыс. тонн отходов в год: Белогорский район (500 тыс. тонн/год, 4,8 млрд руб.), Сакский район (200 тыс. тонн/год, 2,2 млрд руб.) и Ленинский район (160 тыс. тонн/год, 2,9 млрд руб.). По данным Минстроя, строительная готовность двух объектов превышает 90%, сдача объектов в эксплуатацию запланирована на IV квартал 2025 года.

В жилищном строительстве в 2025 году планируется ввод двух домов: 72-квартирного в селе Малый Маяк (Алушта) и 168-квартирного в Бахчисарае, который изначально должен был быть сдан в 2026 году. В следующем году планируется сдать еще три многоквартирных дома в Старом Крыму, Судаке и Керчи общей вместимостью 192 квартиры, а также 10 детсадов на 1640 мест и три школы на 1675 учащихся.

Минстрой сообщает, что реализация программы осложняется санкционными ограничениями. Для снижения их влияния организована закупка аналогов продукции и комплектующих через сервис «Биржа импортозамещения», а также мониторинг цен на строительные ресурсы совместно с промышленными предприятиями, дистрибьюторами и торговыми сетями. Кроме того, заказчики указывают на сложности с поиском подрядчиков, что компенсируется возможностью закупок у единственного поставщика.

По итогам анализа ведомства стратегическими направлениями программы на 2025–2026 годы являются жилое строительство, развитие объектов переработки отходов и социальная инфраструктура — детские сады и школы.

Богдан Кобец