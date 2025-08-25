В Севастополе прокуратура приостановила работу нелегального детского сада

Прокуратура Гагаринского района Севастополя по итогам проверки исполнения требований законодательства приостановила деятельность нелегального детского сада, работавшего с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Прокуратура установила, что на одном из участков в СТ «Пилот» в районе бухты Казачьей, в крыле частного туристического комплекса, работают нелегальный детский лагерь и детский сад. Организация оказывала услуги на платной основе, при этом ее руководитель не была зарегистрирована как юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Кроме того, у нее не имелось лицензии на осуществление образовательной деятельности. Во время проверки на объекте выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства.

В детском саду во время прокурорской проверки находился 21 ребенок в возрасте от 1,5 до 7 лет. В штате также не было медицинского работника. Функции педагогов и обслуживающего персонала выполняли четыре человека, в том числе собственница учреждения. Никто из них не предоставил медицинские книжки и документы о наличии соответствующего образования и квалификации.

В ходе проверки также выяснили, что помещения, в которых находились дети и где готовили пищу, нуждаются в ремонте и не оснащены необходимым обеззараживающим оборудованием, москитными сетками и термометрами. На момент проверки температура в комнатах превышала допустимую.

Сотрудники не проводили должную уборку и дезинфекцию в помещениях. Не осуществлялся контроль за качеством и безопасностью пищи. Не соблюдались правила хранения продуктов.

«Производство готовых блюд осуществлялось с использованием продуктов, непригодных для детского питания, без маркировки, в отсутствие отвечающего потребностям детей двухнедельного меню, без соответствия с рецептурой и технологических карт»,— заявили в прокуратуре.

Кроме того, на прогулку воспитанников выводили на площадку с полимерным покрытием без теневых навесов, а также на необорудованный пляж.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете собственнице осуществлять нелегальную деятельность по оказанию услуг детям. Работа детского сада и детского лагеря приостановлена до вынесения судебного решения.

Алина Зорина