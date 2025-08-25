Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция проверяет факт исчезновения человека в Сочи

Полиция проводит проверку по факту исчезновения женщины в Сочи, сообщили «РИА Новости» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ее местонахождение устанавливается.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о пропаже ранее появилась в социальных сетях. По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края, 21 августа женщина уехала в неизвестном направлении на автомобиле Volkswagen Tiguan белого цвета. Вместе с ней находилась собака породы ризеншнауцер черного окраса. Поиск был объявлен 24 августа.

