Оперштаб опроверг фейк о введении карантина по бешенству на Кубани
В социальных сетях распространилась информация о якобы подписанном губернатором Краснодарского края распоряжении о введении карантина по бешенству животных в прибрежной зоне с 22 августа 2025 года. В оперштабе Кубани заявили, что это фейк.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Действующие законодательные нормы предусматривают установление ограничительных мер по бешенству постановлением губернатора, а не распоряжением. Кроме того, в подобных ситуациях представление направляется не министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а соответствующими профильными ведомствами.
По данным департамента ветеринарии Краснодарского края, территория региона благополучна по бешенству, эпизоотическая ситуация стабильна и находится на постоянном контроле.