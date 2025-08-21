Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Тамбовскую сетевую компанию» возглавил бывший министр ЖКХ из Краснодара

Андрей Ляшко стал И.О. директора АО «Тамбовская сетевая компания» (АО «ТСК»)— регионального оператора по обращению с отходами на территории всей Тамбовской области. С ноября 2020 по январь 2022 он руководил министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, а затем до мая этого года возглавлял АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области». Это стало известно из материалов Rusprofile.ru.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

До 18 августа «ТСК» руководило ООО «Управляющая компания “ТЭК”», принадлежащее Наталии Крапивиной.

В июне решением Октябрьского районного суда Тамбова 45,3 тыс. акций «ТСК» по иску Генпрокуратуры были изъяты в доход государства у Наталии Крапивиной, Владислава Сысоева и Андрея Шмакова, занимавших различные должности в структурах, подконтрольных Евгению Свиридову, бывшему сотруднику ФСБ, который в конце прошлого года получили семь лет колонии за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии Следственного комитета РФ, он вместе с еще одним бывшим майором ФСБ Сергеем Беспаловым требовал с предпринимателей по $1 млн за закрытие их уголовных дел.

Подробнее об изъятии активов Евгения Свиридова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь