В Ростовской области годовая инфляция достигла 8,9%

В июле 2025 года в Ростовской области снизились цены на продовольственные и непродовольственные товары, однако продолжился рост стоимости услуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

По информации ведомства, среди непродовольственных товаров наибольшее падение цен зафиксировано на автомобили — на 1,97%, в основном иномарки. Регулятор связывает это с укреплением рубля и снижением спроса на автомобильном рынке из-за высоких кредитных ставок. Дилеры стремились освободить склады и активно стимулировали продажи акциями и скидками.

Также в июле подешевели инструменты и оборудование — на 0,7%, телерадиотовары — на 0,5% и средства связи — на 0,4%. Жители региона больше откладывали деньги, реже брали кредиты и сократили покупки товаров длительного пользования.

В продовольственном сегменте отмечается сезонное снижение по ряду позиций. Плодоовощная продукция подешевела на 8,7%, картофель — на 22,1%, свекла — на 29,3%. Сахар дешевеет второй месяц подряд — в июле снижение составило 3%.

Продукция кафе и ресторанов подорожала на 1,3%. Заведения общепита подняли цены для компенсации возросших расходов, включая содержание помещений и зарплаты сотрудников.

Рост цен на услуги в регионе превысил 3% за месяц. Сильнее всего подорожали жилищно-коммунальные услуги — на 7,5% в связи с индексацией тарифов, а также медицинские и бытовые услуги.

Годовая инфляция в Ростовской области в июле 2025 года составила 8,9%, что выше среднероссийского уровня 8,8%.

Валентина Любашенко