В Ростовской области доля расходов семей на оплату ЖКУ и топливо превысила 9%

В 2024 году доля потребительских расходов среднестатистической семьи в Ростовской области, потраченная на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) и топлива, составила 9,4%, достигнув 5,8 тыс. руб. в месяц. В сравнении с 2023 годом показатель вырос на 0,6 п.п. По этому показателю регион занял 48 место рейтинга регионов России, составленном «РИА Новости».

Анализ проводился центром экономических исследований «РИА Рейтинг» на основе данных Росстата. Показатели представлены как средние значения за четыре квартала 2024 года. Информация за 2023 год была пересчитана с применением сопоставимой методики. В итоговые расходы на жилищно-коммунальные услуги включены затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

В целом по стране расходы на ЖКУ в месяц для среднестатистической семьи составили 5,9 тыс. руб. в 2024 году. Доля расходов уменьшилась на 0,2 п.п., до 9,4%.

Наименьший показатель расходов на ЖКУ среди регионов России отмечен в Ингушетии (4,6%), Кабардино-Балкарии (6%) и Астраханской области (6,1%). Максимальный показатель установлен в Новгородской области — 13,6%, Магаданской области — 13,5% и республике Бурятия — 13,1%.

Наталья Белоштейн