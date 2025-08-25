На Дону пенсионерку оштрафуют за привлекший к крупному пожару костер

В Ростовской области в отношении жительницы хутора Васецкий (Красносулинский район) составили административный протокол по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По информации ведомства, 22 августа пенсионерка развела костер в огороде после уборки. Ветром пламя перекинуло на сухую траву за домом, и огонь распространился на 800 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал, а пожар ликвидировали 11 специалистов и четыре спецмашины.

Жительницу хутора обязали выплатить штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Константин Соловьев