В Ростовской области объем выданной ипотеки составил 8,2 млрд рублей в июле

В июле 2025 года банки в Ростовской области выдали 1,9 тыс. ипотечных кредитов на сумму 8,2 млрд руб., что на 6% больше по количеству и на 7% больше по объему по сравнению с июнем. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.

Средний размер выданной ипотеки в июле 2025 года в регионе остался на уровне прошлого месяца — 4,3 млн руб., а средний срок ипотеки увеличился с 285 до 288 месяцев.

За указанный период наибольшее количество ипотечных кредитов было выдано в Москве — 6,5 тыс. кредитов на сумму 44,1 млрд руб. За ней идет Московская область — 4,9 тыс. ипотек на 28,7 млрд руб. На третьем месте Санкт-Петербурга — 3,4 тыс. кредитов на 19,3 млрд руб.

В целом по России в июле 2025 года кредитные организации выдали 78,7 тыс. ипотечных кредитов на 343,6 млрд руб., что по объему на 11% больше, чем в июне, и на 14% больше в годовом выражении. При этом количество ипотечных сделок сократилось на 2% по сравнению с июлем прошлого года.

За год средний размер кредита вырос с 3,7 млн до 4,4 млн руб., средний срок увеличился с 220 до 258 месяцев.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в регионе к концу первого полугодия 2025 года просроченная задолженность по ипотечным кредитам достигла 3,6 млрд руб., что в два раза превышает показатель годичной давности.

Наталья Белоштейн