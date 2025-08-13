На Дону просроченная задолженность по ипотеке удвоилась до 3,6 млрд рублей
Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Ростовской области к концу первого полугодия 2025 года достигла 3,6 млрд руб., что в два раза превышает показатель годичной давности. Об этом сообщил портал ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на советника СРО «Национальная ассоциация специалистов финансового планирования» Анастасию Горькову.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Главная ловушка ипотеки психологическая: люди видят квартиру своей мечты, а не холодные цифры долговой нагрузки на 20 лет вперед»,— обозначила ключевую проблему эксперт.
По мнению Горьковой, высокий уровень задолженности по ипотеке в Ростовской области и России в целом во многом обусловлен активным спросом на приобретение недвижимости и широкой доступностью льготных государственных программ. Квартира по-прежнему рассматривается как надежный актив для наращивания семейного капитала, а господдержка побуждает семьи решать жилищный вопрос. Однако за кажущейся доступностью кроются серьезные риски.
«Основные причины возникновения долгов кроются в неправильном распределении доходов, отсутствии четкого финансового плана и недооценке потенциальных рисков, таких как внезапное снижение дохода, проблемы со здоровьем или общая закредитованность. Игнорирование этих факторов неизбежно ведет к просрочкам платежей и накоплению штрафов»,— уточнила эксперт.