На Дону просроченная задолженность по ипотеке удвоилась до 3,6 млрд рублей

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в Ростовской области к концу первого полугодия 2025 года достигла 3,6 млрд руб., что в два раза превышает показатель годичной давности. Об этом сообщил портал ДОМОСТРОЙДОН.РУ со ссылкой на советника СРО «Национальная ассоциация специалистов финансового планирования» Анастасию Горькову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Главная ловушка ипотеки психологическая: люди видят квартиру своей мечты, а не холодные цифры долговой нагрузки на 20 лет вперед»,— обозначила ключевую проблему эксперт.

По мнению Горьковой, высокий уровень задолженности по ипотеке в Ростовской области и России в целом во многом обусловлен активным спросом на приобретение недвижимости и широкой доступностью льготных государственных программ. Квартира по-прежнему рассматривается как надежный актив для наращивания семейного капитала, а господдержка побуждает семьи решать жилищный вопрос. Однако за кажущейся доступностью кроются серьезные риски.

«Основные причины возникновения долгов кроются в неправильном распределении доходов, отсутствии четкого финансового плана и недооценке потенциальных рисков, таких как внезапное снижение дохода, проблемы со здоровьем или общая закредитованность. Игнорирование этих факторов неизбежно ведет к просрочкам платежей и накоплению штрафов»,— уточнила эксперт.

Валентина Любашенко