Бизнес ЮФО в два раза нарастил закупки Wi-Fi-роутеров из-за отключений интернета

С января по июль 2025 года компании Южного федерального округа вдвое увеличили закупки Wi-Fi-роутеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным электронной площадки «ТендерПро», которые приводит издание «Ведомости Юг», основной причиной роста спроса стали перебои с мобильным интернетом. Наибольшую активность показали Краснодарский край и Ростовская область, на которые пришлось 32,7 и 25,3% всех закупок соответственно.

Одновременно увеличился интерес к другому телекоммуникационному оборудованию: спрос на комплекты для спутникового интернета вырос в 1,7 раза, на коммутаторы — в 1,4 раза, на маршрутизаторы — в 1,2 раза. По словам директора по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольги Горчицыной, бизнес активнее переходит на проводные и спутниковые каналы связи, а в целом по стране спрос на такую технику за полгода вырос примерно на 35%.

Основными заказчиками оборудования остаются предприятия торговли, агропромышленного комплекса, обрабатывающих и добывающих отраслей, а также транспортные компании. В Ростовской области, где фиксировались перебои с интернетом из-за атак беспилотников, число общедоступных точек Wi-Fi на интерактивной карте в июле достигло 1,5 тыс., что почти вдвое больше, чем в момент запуска сервиса.

