В Ростовской области с начала купального сезона утонули 27 человек

В водоемах Ростовской области с начала купального утонуло 27 человек, среди них пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Основными причинами гибели людей на воде стали купание в запрещенных и необорудованных местах, употребление алкоголя перед купанием, оставление детей без присмотра и нарушение правил поведения на воде.

Кроме этого, ГИМС МЧС России за летние месяцы выявила 221 нарушение правил безопасности на воде. Среди них несоблюдение требований по обеспечению безопасности пассажиров, стоянка на якоре на судовом ходу и отсутствие необходимых документов, таких как удостоверение на право управления маломерным судном или судовой билет.

Для обеспечения безопасности на воде ежедневно задействовано более 400 специалистов, включая спасателей, водолазов, инспекторов ГИМС и представителей ОСВОД. Также используется более 200 единиц техники, в том числе 168 плавсредств.

Наталья Белоштейн