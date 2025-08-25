«Детский мир» на Лубянке возобновил работу после взрыва
Центральный детский мир (ЦДМ) на Лубянке в понедельник возобновил работу. Зона на третьем этаже, где накануне взорвался газовый баллон, перекрыта белым полотном. Здесь дежурит охранник, передает «РИА Новости».
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Магазин товаров для творчества «Передвижник», который вчера получил наибольшие повреждения, опечатан.
Взрыв в ЦДМ произошел днем 24 августа. Погиб один человек, пострадали трое. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, причиной взрыва стала техническая неисправность оборудования. Telegram-канал Mash писал о взрыве баллона с гелием. Следствие пока не называло точную причину произошедшего. Возбуждено уголовное дело.