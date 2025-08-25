«Детский мир» на Лубянке возобновил работу после взрыва

Центральный детский мир (ЦДМ) на Лубянке в понедельник возобновил работу. Зона на третьем этаже, где накануне взорвался газовый баллон, перекрыта белым полотном. Здесь дежурит охранник, передает «РИА Новости».

Магазин товаров для творчества «Передвижник», который вчера получил наибольшие повреждения, опечатан.

Взрыв в ЦДМ произошел днем 24 августа. Погиб один человек, пострадали трое. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, причиной взрыва стала техническая неисправность оборудования. Telegram-канал Mash писал о взрыве баллона с гелием. Следствие пока не называло точную причину произошедшего. Возбуждено уголовное дело.