Депздрав Москвы сообщил о трех пострадавших в ЦДМ после взрыва баллона с гелием

Три человека пострадали при взрыве баллона с гелием в Центральном детском магазине на Лубянке, сообщил Департамент здравоохранения Москвы. Двое госпитализированы, одному оказывается помощь на месте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вместе с тем ТАСС, агентство «Москва», телеканал РЕН со ссылкой на источники сообщают, что в результате взрыва один человек погиб. В момент взрыва у него загорелась одежда, находившиеся поблизости люди сбили пламя, однако пострадавший умер во время госпитализации.

По данным Telegram-канала Mash, баллон с гелием взорвался на третьем этаже здания возле кафе «Шоколадница». «Предварительной причиной ЧП стала разгерметизация баллона»,— сказал источник ТАСС в оперативных службах.

После взрыва из Центрального детского магазина провел эвакуацию. Сейчас здание оцеплено по периметру аварийной лентой, дежурят сотрудники полиции. На место прибыли около 10 машин скорой помощи и пожарной охраны.