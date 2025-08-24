Депздрав Москвы сообщил о трех пострадавших в ЦДМ после взрыва баллона с гелием
Три человека пострадали при взрыве баллона с гелием в Центральном детском магазине на Лубянке, сообщил Департамент здравоохранения Москвы. Двое госпитализированы, одному оказывается помощь на месте.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Вместе с тем ТАСС, агентство «Москва», телеканал РЕН со ссылкой на источники сообщают, что в результате взрыва один человек погиб. В момент взрыва у него загорелась одежда, находившиеся поблизости люди сбили пламя, однако пострадавший умер во время госпитализации.
По данным Telegram-канала Mash, баллон с гелием взорвался на третьем этаже здания возле кафе «Шоколадница». «Предварительной причиной ЧП стала разгерметизация баллона»,— сказал источник ТАСС в оперативных службах.
После взрыва из Центрального детского магазина провел эвакуацию. Сейчас здание оцеплено по периметру аварийной лентой, дежурят сотрудники полиции. На место прибыли около 10 машин скорой помощи и пожарной охраны.