После взрыва в ЦДМ на Лубянке возбуждено уголовное дело

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело по факту взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке, в результате которого один человек погиб и трое пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Следователи и криминалисты столичного СК приступили к осмотру места происшествия»,— говорится в сообщении СКР в Telegram-канале. По какой статье возбуждено уголовное дело, не сообщается.

На третьем этаже ЦДМ днем 24 августа взорвался баллон с гелием. Предварительная причина — техническая неисправность. Наибольшие повреждения, как рассказали очевидцы, получил магазин «Передвижник», где продаются товары для изобразительного творчества.