Власти Москвы подтвердили гибель одного человека при взрыве в ЦДМ на Лубянке

В результате взрыва баллона с газом в Центральном детском магазине на Лубянке, по предварительным данным, погиб один человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мои соболезнования близким погибшего. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим»,— говорится в сообщении Сергея Собянина в Telegram-канале.

По данным Департамента здравоохранения Москвы, при взрыве пострадали три человека. Двое из них были госпитализированы, одному оказали помощь на месте.

На третьем этаже Центрального детского магазина рядом с кафе «Шоколадница» из-за технической неисправности взорвался баллон с гелием. СМИ писали, что у стоявшего рядом мужчины загорелась одежда, пламя сбили, но он умер во время госпитализации.