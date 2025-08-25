Бывшего руководителя энергокомпании «Энекс» обязали выплатить 11,4 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края определил размер субсидиарной ответственности бывшего генерального директора ОАО «Энекс» Сергея Инкова в 11,38 млрд руб. по обязательствам компании. Соответствующее решение вынесено 19 августа 2025 года. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Краснодарское ОАО «ЭНЕКС», занимавшееся производством электроэнергии, находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года. Конкурсным управляющим выступает Евгений Рынденко. Задолженность по налогам и сборам компании на 10 мая 2025 года — 938 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Энекс» зарегистрировано в 1993 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство электроэнергии. Уставный капитал общества — 3,1 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составила 242,2 млн руб.

В январе 2019 года суд удовлетворил заявление управляющего о привлечении Сергея Инкова к субсидиарной ответственности по долгам энергокомпании. Производство по определению точной суммы выплат приостанавливалось до завершения расчетов с кредиторами предприятия.

Энергокомпания зарегистрирована по адресу: Краснодар, улица Старокубанская, 116.

ОАО «Энекс» — инжиниринговая компания, которая специализировалась на проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работах. Общество выступало генподрядчиком на строительстве Южноуральского транспортно-логистического комплекса в Челябинской области. Как заявляли представители «Энекса», в 2015 году заказчик строительства — ООО «Ресурс» — не оплатил работы на сумму 857 млн руб. (включена в дебиторскую задолженность) по строительству первой очереди комплекса. При этом, пока выполнялся контракт, у «Энекса» образовалась кредиторская задолженность порядка 450 млн руб.

Согласно документам арбитражного суда, в феврале 2017 года, по заявлению челябинского ООО «Реалсервис», в ОАО «Энекс» было введено наблюдение, в августе того же года общество признали банкротом. На тот момент сумма требований кредиторов составляла 8,6 млрд руб. Основным кредитором компании был Газпромбанк — долг перед ним достиг 8,3 млрд руб. Он же владеет 75% акций общества через ряд подконтрольных компаний (еще 25% принадлежит ООО «Менеджмент южного ИЦ энергетики»).

В 2020 году Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с экс-руководителя ОАО «Энекс» Сергея Инкова 422 млн руб. убытков в пользу компании. Сергей Инков руководил предприятием с 2002 по 2014 год.

