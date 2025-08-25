Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего руководителя энергокомпании «Энекс» обязали выплатить 11,4 млрд рублей

Арбитражный суд Краснодарского края определил размер субсидиарной ответственности бывшего генерального директора ОАО «Энекс» Сергея Инкова в 11,38 млрд руб. по обязательствам компании. Соответствующее решение вынесено 19 августа 2025 года. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарское ОАО «ЭНЕКС», занимавшееся производством электроэнергии, находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года. Конкурсным управляющим выступает Евгений Рынденко. Задолженность по налогам и сборам компании на 10 мая 2025 года — 938 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Энекс» зарегистрировано в 1993 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — производство электроэнергии. Уставный капитал общества — 3,1 млн руб. Убыток предприятия за 2024 год составила 242,2 млн руб.

В январе 2019 года суд удовлетворил заявление управляющего о привлечении Сергея Инкова к субсидиарной ответственности по долгам энергокомпании. Производство по определению точной суммы выплат приостанавливалось до завершения расчетов с кредиторами предприятия.

Энергокомпания зарегистрирована по адресу: Краснодар, улица Старокубанская, 116.

ОАО «Энекс» — инжиниринговая компания, которая специализировалась на проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работах. Общество выступало генподрядчиком на строительстве Южноуральского транспортно-логистического комплекса в Челябинской области. Как заявляли представители «Энекса», в 2015 году заказчик строительства — ООО «Ресурс» — не оплатил работы на сумму 857 млн руб. (включена в дебиторскую задолженность) по строительству первой очереди комплекса. При этом, пока выполнялся контракт, у «Энекса» образовалась кредиторская задолженность порядка 450 млн руб.

Согласно документам арбитражного суда, в феврале 2017 года, по заявлению челябинского ООО «Реалсервис», в ОАО «Энекс» было введено наблюдение, в августе того же года общество признали банкротом. На тот момент сумма требований кредиторов составляла 8,6 млрд руб. Основным кредитором компании был Газпромбанк — долг перед ним достиг 8,3 млрд руб. Он же владеет 75% акций общества через ряд подконтрольных компаний (еще 25% принадлежит ООО «Менеджмент южного ИЦ энергетики»).

В 2020 году Арбитражный суд Краснодарского края постановил взыскать с экс-руководителя ОАО «Энекс» Сергея Инкова 422 млн руб. убытков в пользу компании. Сергей Инков руководил предприятием с 2002 по 2014 год.

Тат Гаспарян

Новости компаний Все