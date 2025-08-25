Компании Краснодарского края и Ростовской области удвоили закупки Wi-Fi-оборудования

Бизнес Южного федерального округа удвоил закупки Wi-Fi-роутеров из-за участившихся блокировок мобильного интернета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитиков электронной торговой площадки «ТендерПро».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации экспертов, лидерами по закупкам стали Краснодарский край с долей 32,7% от всех коммерческих тендеров и Ростовская область с показателем 25,3%. Помимо Wi-Fi-роутеров выросла потребность в оборудовании для спутникового интернета — в 1,7 раза, коммутаторах — в 1,4 раза и маршрутизаторах — в 1,2 раза.

«Участившиеся перебои и ограничения мобильного интернета в регионах вынудили бизнес чаще покупать оборудование для организации проводных и спутниковых каналов связи. По нашим оценкам, за последние полгода спрос на него увеличился в России в среднем на 35% и продолжает расти», — рассказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

В основном тендеры на оборудование для обеспечения стабильного интернет-подключения проводят торговые, агропромышленные, производственные, транспортные, металлургические и горнодобывающие предприятия.

Валентина Любашенко