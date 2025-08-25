В Турцию из Краснодарского края отправили более 200 тысяч тонн зерна

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора в июле 2025 года проконтролировало отправку из Краснодарского края в Турцию более 209 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основную часть экспорта составили пшеница (90,3 тыс. т), кукуруза (47,6 тыс. т) и ячмень (33,3 тыс. т). В надзорном органе напомнили о необходимости учитывать фитосанитарные требования стран-импортеров, информация о которых размещена на официальном сайте Россельхознадзора.

Вячеслав Рыжков