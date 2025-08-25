Объем сертифицированной на экспорт донской сельхозпродукции превысил 6 млн тонн

Объем исследованной Донским филиалом ФГБУ «ЦОК АПК» сельхозпродукции, предназначенной для экспорта, с последующей выдачей сертификатов качества превысил 6 млн тонн. 3,2 млн тонн от общего объема составил прямой экспорт, 2,9 млн. тонн – с перевалкой через порт «Кавказ». Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба филиала.

Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», основными покупателями донской сельхозпродукции традиционно являются Турция, Египет, Тунис, Ливан, Израиль и другие государства. Наибольшим спросом пользуются пшеница, подсолнечный шрот, горох, нут, кукуруза, ячмень, барда и отруби.

«После почти 13-летней паузы в августе 2025 года возобновились отгрузки пшеницы нового урожая в Джибути через порт Кавказ. По состоянию на 25 августа отправлено 8,7 тыс. тонн»,— пояснили в сообщении.

В аккредитованной лаборатории филиала продукцию для экспорта проверяют на соответствие контрактным требованиям и нормативам стран-импортеров. Исследования включают анализ физико-химических показателей, содержания токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов и ГМО.

Результаты испытаний пшеницы для Джибути подтвердили ее высокое качество: протеин составил 12,5%, натура — 790 г/л, число падения — 249 секунд, содержание клейковины — 22%, влажность — 11,6%, зерновая примесь — 2,3%.

Такое зерно относится к продовольственной категории и широко применяется в хлебопекарной промышленности для изготовления хлеба и круп.

Валентина Любашенко