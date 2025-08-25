ТАСС: заместитель Хинштейна задержан по делу о хищении 1 млрд рублей

Врио замгубернатора Курской области Владимир Базаров задержан в рамках дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, ущерб по делу оценивается в 1 млрд руб., передает ТАСС.

О его задержании с утра рассказал врио губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он выразил уверенность в том, что «следствие объективно во всем разберется». Владимир Базаров с 2020 года занимал пост вице-губернатора Белгородской области по строительству. В феврале 2025-го был назначен врио замгубернатора Курской области, ему поручили курировать ту же сферу.

В Курской области тоже расследуют растрату при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По делу проходит в том числе предыдущий губернатор региона Алексей Смирнов.

