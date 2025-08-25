Заместитель Хинштейна задержан по делу о белгородских фортификациях

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил некоторые подробности о следственных действиях в отношении своего заместителя Владимира Базарова. О задержании врио замгубернатора глава региона сообщил на заседании областного правительства утром в понедельник. Он указывал, что вопросы правоохранителей к чиновнику связаны «с его предыдущим местом работы в Белгородской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Предварительно, дело касается строительства оборонительных сооружений»,— сообщил господин Хинштейн в Telegram. Он отметил, что на прошлой работе, как и нынешней, господин Базаров курировал строительство.

Врио губернатора выразил уверенность в том, что «следствие объективно во всем разберется». «Никаких оценок давать не буду, да и не могу, поскольку не владею белгородской ситуацией... Если виноват, значит, ответит по всей строгости закона»,— написал он и пообещал, что курское правительство при необходимости окажет следствию помощь.

«Никакие предыдущие заслуги не могут и не будут служить индульгенцией!»-- заключил Александр Хинштейн.