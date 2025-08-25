Ростовский суд обязал предпринимателя компенсировать ущерб «Союзмультфильму»

Арбитражный суд Ростовской области обязал предпринимателя Наталью Казиеву выплатить студии «Союзмультфильм» свыше 80 тыс. руб. за несанкционированное использование образов популярных персонажей мультфильмов. Соответствующее решение опубликовано на сайте картотеки Арбитражного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно постановлению суда, 30 тыс. руб. взыскиваются за нарушение прав на товарные знаки. Еще 30 тыс. руб. назначены к доплате за неправомерное применение персонажей Львенка из мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню», а также Чебурашки и Крокодила Гены.

Суд постановил уничтожить вещественное доказательство по делу — контрафактную сумку с изображением Чебурашки после того, как решение вступит в законную силу.

По информации картотеки Арбитражного суда Ростовской области, с начала 2025 года зафиксировано уже 17 аналогичных исков.

Валентина Любашенко