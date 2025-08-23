Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике. В свою очередь, подразделения группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Среднее в ДНР. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Накануне ведомство сообщало об уничтожении в районе данного населенного пункта техники ВСУ, которая использовалась для доставки грузов блокированным украинским подразделениям. Также сообщалось, что за неделю в ДНР были взяты под контроль семь населенных пунктов.