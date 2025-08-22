Министерство обороны России сообщило о взятии под контроль семи населенных пунктов в Донецкой народной республике и двух в Днепропетровской области за последнюю неделю.

Подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Колодези в ДНР. «Южная» группировка — Александро-Шультино и Катериновку. «Центр» — Сухецкое, Панковку, Владимировку и Русин Яр.

В Днепропетровской области группировка «Восток» взяла под контроль Вороное и Новогеоргиевку. В сообщении Минобороны отмечается, что это стало возможным благодаря активным и решительным действиям российских войск.