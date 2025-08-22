Ракетки подвисли на первых местах

24 августа в Нью-Йорке начинается заключительный в этом году турнир Большого шлема — US Open. После его завершения прошлогодние чемпионы Янник Синнер и Арина Соболенко могут опуститься с высших позиций в мировых классификациях. Итальянцу наступает на пятки испанец Карлос Алькарас, который является фаворитом в борьбе за первое место по итогам года, а у белоруски сразу две опасные конкурентки — полька Ига Швёнтек и американка Коко Гауфф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Янник Синнер

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Янник Синнер

Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

Если в прошлом сезоне Открытый чемпионат США лишь упрочил лидерство Янника Синнера в мировом рейтинге, то в этом году по итогам турнира итальянец может запросто потерять его. После того как в прошлый понедельник из-за плохого самочувствия Синнер не смог завершить финал «тысячника» в Цинциннати против Карлоса Алькараса, на его счету стало 11 480 очков, а у испанца — 9590. Однако через две недели действующий чемпион US Open рискует потерять 2000 баллов, в то время как Алькарас, проигравший в прошлом году во втором круге, может лишиться всего 50 очков.

Таким образом, де-факто Синнер начинает US Open, уступая Алькарасу 60 очков. Австралийский тренер итальянца Даррен Кэхилл утверждает, что его подопечный успеет восстановиться к началу соревнований. Но сетка у Синнера не самая простая: в случае победы в первом круге над чехом Виком Копршивой он может выйти на опасного австралийца Алексея Попырина. Правда, Алькарасу уже на самом старте достался американец Райлли Опелка, известный своей мощнейшей подачей. В целом уровень игры испанского чемпиона US Open 2022 года гораздо выше, но для первого круга встреча с подобным непредсказуемым оппонентом может стать серьезным испытанием.

Пока два лучших теннисиста мира, которые могут встретиться лишь в финале, будут вести между собой заочную борьбу, российские участники US Open постараются решить свои локальные задачи.

Для Карена Хачанова и Андрея Рублева наступает важнейший этап в споре за попадание на итоговый турнир в Турин. Шансы у обоих по-прежнему есть, хотя сейчас многое зависит еще и от выступлений их прямых конкурентов — британца Джека Дрейпера, австралийца Алекса де Минаура, итальянца Лоренцо Музетти, норвежца Каспера Рууда. Но в любом случае обоим россиянам требуется показывать максимально возможный результат. Теоретически они могут встретиться в четвертьфинале, но до этого каждому надо выиграть по четыре матча. И если для Хачанова, которому на старте достался получивший wild card американец Нишеш Басаваредди, жеребьевка сложилась довольно удачно, то Рублеву, получившему в первые соперники игрока из квалификации, вполне возможно, в 1/8 финала придется иметь дело с третьей ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Что касается Даниила Медведева, который по результатам этого сезона замыкает первую двадцатку и пока не входит в число реальных претендентов на попадание в Турин, то он оказался в другой, нижней половине сетки, где находится его гипотетический соперник по четвертому кругу Алькарас. Но это может случиться лишь через неделю с лишним.

А в 1/64 финала Медведев сыграет с тем самым французом Бенжаменом Бонзи, которому недавно уступил в четырех сетах на той же стадии Wimbledon.

Женская первая ракетка мира Арина Соболенко, подобно Синнеру, тоже оказалась в зоне досягаемости своих преследовательниц — вернувшейся недавно на второе место польки Иги Швёнтек, в прекрасном стиле победившей в Цинциннати, и американки Коко Гауфф. Впрочем, пока ситуация для Соболенко, которая на старте встретится с представляющей Швейцарию Ребекой Масаровой, не выглядит слишком уж тревожной. В отличие от мужского лидера, она гарантированно останется на высшей строчке рейтинга, если дойдет до четвертьфинала.

Главные российские надежды на женском турнире в очередной раз связаны с 18-летней Миррой Андреевой, которая в большей степени благодаря успехам, достигнутым в первой половине сезона, сохраняет место в первой пятерке. Но не нужно забывать, что на сегодняшний день US Open для нее самый неудачный мейджор. Два предыдущих раза Андреева в Нью-Йорке выигрывала лишь по одному матчу и терпела поражения в 1/32 финала. А сейчас на этой стадии в случае победы над американкой Алисией Паркс она может встретиться со своей соотечественницей Анастасией Потаповой.

Евгений Федяков