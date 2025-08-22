Медведев вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов 2025 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых теннисистов 2025 года. 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев занял в нем десятое место.

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters Даниил Медведев

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

При составлении рейтинга учитывались как призовые, так и доходы от спонсорских контрактов и т.д. Также Forbes учитывал выплаты от проданных теннисистами пакетов акций. В рейтинг были включены спортсмены, выступавшие в течение последних 12 месяцев, начиная с Открытого чемпионата США (US Open) 2024 года.

Даниил Медведев заработал $14,3 млн (4,3 млн призовых+10 млн за деятельность вне корта). Россиянин имеет спонсорские контракты с брендами Bovet и Lacoste, а также является амбассадором видеоигры Rainbow Six Siege X. Свой последний титул теннисист завоевал в 2023 году на турнире серии Masters в Риме.

Также в топ-10 вошли:

испанец Карлос Алькарас — $48,3 млн (13,3 на корте+35 млн вне корта);

итальянец Янник Синнер — $47,3 млн (20,3+27);

американка Коко Гауфф — $37,2 млн (12,2+25);

серб Новак Джокович — $29,6 млн (4,6+25);

белоруска Арина Соболенко — $27,4 млн (12,4+15);

китаянка Чжэн Цинвэнь — $26,1 млн (5,1+21)

полька Ига Швёнтек — $24 млн (9+15);

американец Тейлор Фриц — $15,6 (8,6+7);

американец Фрэнсис Тиафо — 15,2 млн (3,2+12).

В общей сложности эти теннисисты заработали за последний год около $285 млн. Это на 16% больше, чем в прошлом году, когда их общий доход составил $246 млн.

Таисия Орлова