РЖД назначили дополнительные поезда в Москву из-за новых ограничений в Пулково

На фоне очередных ограничений в аэропорту Пулково, вводимых из-за новой атаки беспилотников на Петербург и Ленобласть в минувшие выходные, в ОАО «РЖД» приняли решение усилить железнодорожное сообщение с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В частности, как сообщили в пресс-службе ОЖД, для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки на направлении Санкт-Петербург — Москва удвоено количество мест в поездах «Сапсан»: № 783, отправившегося из Петербурга в 20:50 24 августа, а также № 756 отправлением 25 августа в 06:50 из Москвы.

Помимо этого, между двумя столицами были назначены дополнительные поезда дальнего следования: № 237 Санкт-Петербург — Москва отправлением 24 и 31 августа в 15:59, № 249 Санкт-Петербург — Москва 26 августа в 00:36, № 250 Москва — Санкт-Петербург 29 августа в 08:10 и № 154 Москва — Санкт-Петербург отправлением 30 августа в 01:25.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в минувшее воскресенье, 24 августа, в небе над Ленобластью было сбито около двух десятков БПЛА. Обломки одного из них повредили терминал НОВАТЭКа в порту Усть-Луга. В связи с новыми атаками беспилотников в аэропорту Пулково временно ограничивался прием и выпуск самолетов.

Андрей Цедрик