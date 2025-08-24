Вэнс о значительных уступках РФ по Украине и сроках завершения конфликта. Главное

Вскоре после публикации интервью с Сергеем Лавровым на телеканале NBC появилось интервью с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В нем он снова пояснил, чего добивается президент Дональд Трамп от переговорных групп России и Украины, исключил присутствие американских войск на Украине и допустил как введение, так и смягчение санкций против РФ. Главные заявления господина Вэнса — в подборке «Ъ».

Фото: Alyssa Pointer / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

О роли США

США продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Задача США — быть посредниками, чтобы Россия и Украина согласились прекратить конфликт. Мы не собираемся что-то навязывать сторонам.

Об уступках РФ

Россия пошла на значительные уступки Трампу впервые за 3,5 года в отношении ряда своих основных требований.

Россия признала, что Украина сохранит территориальную целостность после войны. Россия признала, что не сможет установить марионеточный режим в Киеве, и это было одним из главных требований с самого начала.

Мы не контролируем действия России, иначе война закончилась бы уже больше семи месяцев назад.

О сроках и надеждах

В США не считают, что конфликт на Украине будет завершен «в одночасье».

США надеются, что мирное урегулирование будет достигнуто не позднее, чем через три-шесть месяцев.

О задачах и гарантиях

Россия должна участвовать в переговорах о гарантиях безопасности Украины.

Главное, что нужно решить — это территориальный вопрос и гарантии безопасности.

Украина в конечном итоге примет решение о том, где проведет территориальные границы в своей стране.

Американских войск на Украине не будет, но США будут играть активную роль в попытках обеспечить гарантии Украине.

О санкциях

США не исключают возможности введения новых санкций против России.

Действия США будут зависеть от позиции России, возможно и смягчение санкций. «Если мы почувствуем, что добиваемся прогресса, мы уменьшим это давление, что станет компромиссом в рамках переговоров»,— объяснил Вэнс.

Анна Токарева