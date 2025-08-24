Вэнс о значительных уступках РФ по Украине и сроках завершения конфликта. Главное
Вскоре после публикации интервью с Сергеем Лавровым на телеканале NBC появилось интервью с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. В нем он снова пояснил, чего добивается президент Дональд Трамп от переговорных групп России и Украины, исключил присутствие американских войск на Украине и допустил как введение, так и смягчение санкций против РФ. Главные заявления господина Вэнса — в подборке «Ъ».
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Фото: Alyssa Pointer / Reuters
О роли США
- США продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
- Задача США — быть посредниками, чтобы Россия и Украина согласились прекратить конфликт. Мы не собираемся что-то навязывать сторонам.
Об уступках РФ
- Россия пошла на значительные уступки Трампу впервые за 3,5 года в отношении ряда своих основных требований.
- Россия признала, что Украина сохранит территориальную целостность после войны. Россия признала, что не сможет установить марионеточный режим в Киеве, и это было одним из главных требований с самого начала.
- Мы не контролируем действия России, иначе война закончилась бы уже больше семи месяцев назад.
О сроках и надеждах
- В США не считают, что конфликт на Украине будет завершен «в одночасье».
- США надеются, что мирное урегулирование будет достигнуто не позднее, чем через три-шесть месяцев.
О задачах и гарантиях
- Россия должна участвовать в переговорах о гарантиях безопасности Украины.
- Главное, что нужно решить — это территориальный вопрос и гарантии безопасности.
- Украина в конечном итоге примет решение о том, где проведет территориальные границы в своей стране.
- Американских войск на Украине не будет, но США будут играть активную роль в попытках обеспечить гарантии Украине.
О санкциях
- США не исключают возможности введения новых санкций против России.
- Действия США будут зависеть от позиции России, возможно и смягчение санкций. «Если мы почувствуем, что добиваемся прогресса, мы уменьшим это давление, что станет компромиссом в рамках переговоров»,— объяснил Вэнс.