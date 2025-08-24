Американский телеканал NBC опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В нем он объяснил, почему РФ не считает целесообразной встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и как появилась тема о их будущей встрече. Господин Лавров указал журналистке телеканала на необходимость проверять информацию, а также разъяснил смысл своего свитера на саммите на Аляске. Главные заявления главы МИД РФ — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД РФ Сергей Лавров

Заявления Лаврова в интервью NBC

Об Аляске и Стамбуле

На Аляске не обсуждалась встреча Путина и Зеленского, тему подняли позже, можно сказать, экспромтом.

Путин в телефонном разговоре четко заявил Трампу, что Россия готова продолжить прямые переговоры с Украиной, которые начались в Стамбуле.

Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле.

Реакция европейских лидеров на встречу в Анкоридже, визит в Вашингтон и их дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не хотят мира. «Они говорят, что не могут допустить поражения Украины. Не могут допустить победы России. Вот категории, которыми они оперируют: ''победа'', ''поражение''»,— сказал глава МИД РФ.

Россия уважает Трампа, поскольку он отстаивает интересы США, есть основания, что и Трамп уважает Путина, потому что он отстаивает интересы России.

Заявления Трампа о том, что при нем не случился бы украинский конфликт, означают, что США не стали бы финансировать и организовывать переворот на Украине в 2014-м.

Мой свитер на Аляске не означает желания восстановить СССР. «Мы родились в Советском Союзе. Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы»,— заявил Лавров.

О встрече президентов

Когда на переговорах дело дойдет до юридических документов, подписывающее их лицо от Украины должно быть легитимным.

Россия признает Зеленского «де-факто главой режима» и готова с ним встретиться в этом качестве, но по конституции он нелегитимен. «Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимен»,— сказал Лавров.

Россия не считает встречу Путина и Зеленского целесообразной, если она будет сосредоточена на воображаемом эффекте, который создают «шоумены». «Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему»,— объяснил позицию РФ Лавров.

Зеленский играет, не заботясь о содержании, когда говорит о первоочередности для себя встречи с Путиным.

О гарантиях

Украина и Европа пытаются исказить то, что обсуждали Путин и Трамп на Аляске, в особенности вопрос гарантий безопасности.

По гарантиям безопасности вокруг украинского урегулирования необходим консенсус, учитывающий базовые интересы России.

Западные элиты рассматривают безопасность только как безопасность для Украины и они готовы направить оккупационные силы для сдерживания России. «Эти люди признают, что они хотят, чтобы безопасность была "делимой", чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России»,— отметил Лавров.

О действиях РФ на Украине

Фактов целенаправленных ударов Украины по гражданским объектам предостаточно, Россия распространяет эту информацию в мировом сообществе.

Россия никогда не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными.

(Журналистке NBC) Послушайте, NBC — это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили.

Об Украине

Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей, которые решили на референдумах, что принадлежат к русской культуре.

Наличие зарубежного капитала в украинском предприятии, на котором производят вооружение для убийства русских, не дает иммунитета от ударов.

Анна Токарева