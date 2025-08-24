Лавров об экспромте на Аляске, статусе Зеленского, существовании Украины и свитере
Американский телеканал NBC опубликовал интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В нем он объяснил, почему РФ не считает целесообразной встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и как появилась тема о их будущей встрече. Господин Лавров указал журналистке телеканала на необходимость проверять информацию, а также разъяснил смысл своего свитера на саммите на Аляске. Главные заявления главы МИД РФ — в подборке «Ъ».
Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Заявления Лаврова в интервью NBC
Об Аляске и Стамбуле
- На Аляске не обсуждалась встреча Путина и Зеленского, тему подняли позже, можно сказать, экспромтом.
- Путин в телефонном разговоре четко заявил Трампу, что Россия готова продолжить прямые переговоры с Украиной, которые начались в Стамбуле.
- Делегации России и Украины встречались и будут встречаться в Стамбуле.
- Реакция европейских лидеров на встречу в Анкоридже, визит в Вашингтон и их дальнейшие действия свидетельствуют о том, что они не хотят мира. «Они говорят, что не могут допустить поражения Украины. Не могут допустить победы России. Вот категории, которыми они оперируют: ''победа'', ''поражение''»,— сказал глава МИД РФ.
- Россия уважает Трампа, поскольку он отстаивает интересы США, есть основания, что и Трамп уважает Путина, потому что он отстаивает интересы России.
- Заявления Трампа о том, что при нем не случился бы украинский конфликт, означают, что США не стали бы финансировать и организовывать переворот на Украине в 2014-м.
- Мой свитер на Аляске не означает желания восстановить СССР. «Мы родились в Советском Союзе. Путин неоднократно говорил, что те, кто не сожалеет о распаде СССР, у того нет сердца. Но кто хочет его восстановления, у того нет головы»,— заявил Лавров.
О встрече президентов
- Когда на переговорах дело дойдет до юридических документов, подписывающее их лицо от Украины должно быть легитимным.
- Россия признает Зеленского «де-факто главой режима» и готова с ним встретиться в этом качестве, но по конституции он нелегитимен. «Но нет, мы не можем встретиться только для того, чтобы сфотографироваться и дать ему возможность заявить, что он легитимен»,— сказал Лавров.
- Россия не считает встречу Путина и Зеленского целесообразной, если она будет сосредоточена на воображаемом эффекте, который создают «шоумены». «Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему»,— объяснил позицию РФ Лавров.
- Зеленский играет, не заботясь о содержании, когда говорит о первоочередности для себя встречи с Путиным.
О гарантиях
- Украина и Европа пытаются исказить то, что обсуждали Путин и Трамп на Аляске, в особенности вопрос гарантий безопасности.
- По гарантиям безопасности вокруг украинского урегулирования необходим консенсус, учитывающий базовые интересы России.
- Западные элиты рассматривают безопасность только как безопасность для Украины и они готовы направить оккупационные силы для сдерживания России. «Эти люди признают, что они хотят, чтобы безопасность была "делимой", чтобы безопасность, предлагаемая для Украины, выстраивалась против России»,— отметил Лавров.
О действиях РФ на Украине
- Фактов целенаправленных ударов Украины по гражданским объектам предостаточно, Россия распространяет эту информацию в мировом сообществе.
- Россия никогда не выбирала цели, которые не связаны с украинскими военными.
- (Журналистке NBC) Послушайте, NBC — это очень уважаемая структура, и я надеюсь, вы отвечаете за слова, которые транслируете. Я прошу вас прислать нам или обнародовать информацию, на которую вы только что сослались. Потому что мы никогда не ставили себе целью гражданские объекты того рода, что вы озвучили.
Об Украине
- Украина имеет право на существование при условии, что «отпустит» людей, которые решили на референдумах, что принадлежат к русской культуре.
- Наличие зарубежного капитала в украинском предприятии, на котором производят вооружение для убийства русских, не дает иммунитета от ударов.