Зеленский наградил спецпосланника президента США Келлога орденом «За заслуги»

Президент Украины Владимир Зеленский вручил спецпосланнику президента США Киту Келлогу орден «За заслуги» І степени. Трансляция мероприятия по случаю Дня независимости Украины велась на YouTube-канале офиса украинского президента. Господин Келлог прибыл в Киев 24 августа.

Владимир Зеленский также наградил орденом «За заслуги» III степени пастора, духовного советника президента США Марка Бернса. Посол Германии на Украине Мартин Егер получил орден «За заслуги» II степени.

15 августа телеканал CNN сообщал, что Кит Келлог хотел присутствовать на саммите России и США на Аляске, однако его не включили в состав делегации. 18 августа Кит Келлог и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне.