CNN сообщил, почему Келлог не вошел в состав делегации США на саммите с РФ

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог хотел присутствовать на российско-американском саммите на Аляске, однако в итоге его не включили в состав делегации, пишет CNN со ссылкой на источники. По их словам, российская сторона считает, что он «симпатизирует Украине». В связи с этим его участие во встрече посчитали «контрпродуктивным».

Фото: Yves Herman / Reuters Кит Келлог

По словам источников CNN, Кит Келлог поделился с Дональдом Трампом и госсекретарем США Марко Рубио всей информацией, полученной после контактов с украинской стороной. В связи с этим в американской администрации посчитали, что его отсутствие «не вызывает серьезных опасений».

Неназванный европейский чиновник отметил, что отсутствие Кита Келлога на саммите беспокоит страны Европы. По словам собеседника телеканала, спецпосланник Дональда Трампа «лучше всех понимает, какие условия сделки может предложить Украина». Источники из администрации США отметили, что Кит Келлог, вероятно, войдет в состав следующей возможной встречи с США, Россией и Украиной.

Состав делегаций России и США на переговорах в Анкоридже — в материале «Ъ».

Лусине Баласян