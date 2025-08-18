Зеленский встретился с Келлогом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником американского президента Китом Келлогом в Вашингтоне. Об этом сообщило издание «Укринформ». Они проводят переговоры перед тем, как украинский лидер встретится с Дональдом Трампом и европейскими коллегами.

Владимир Зеленский (слева) и Кит Келлог (июль 2025 года)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

«Обсудили ситуацию на поле боя, наши сильные дипломатические возможности — Украины и Европы вместе с Америкой. Россию можно принудить к миру только благодаря силе, и президент Трамп обладает такой силой»,— рассказал Владимир Зеленский после встречи с Китом Келлогом.

18 августа Владимир Зеленский приехал в Вашингтон, чтобы обсудить условия будушего мирного соглашения с Россией. На сегодняшних переговорах также будут присутсвовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Как писали СМИ, при успешном итоге обсуждений 22 августа может пройти встреча Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

