Побережье дает сдачу

Инвестиции в курортную недвижимость остаются одним из наиболее устойчивых инструментов вложений и защитным механизмом от инфляции. По данным исследования Strategy Partners, в 2025 году 41% потенциальных покупателей рассматривает приобретение жилья на побережье как выгодную инвестицию. Трендом последних лет, по словам аналитиков, является вложение средств в курортную недвижимость посредством приобретения номеров или их пулов в отелях, которые управляются на условиях «под ключ». Данная модель, по словам аналитиков Strategy Partners, избавляет владельца от операционной рутины, обеспечивает профессиональное обслуживание и высокую заполняемость за счет эффективного маркетинга, что формирует стабильный доход.

По данным исследования консалтинговой компании Strategy Partners, в покупке курортных апартаментов заинтересованы 8–11% россиян, а 70–78% готовы рассмотреть такую возможность при наличии интересного предложения. При этом 41% потенциальных покупателей курортных «квадратов» планируют сделать это для сдачи их в аренду.

В 2025 году стоимость посуточной аренды жилья на морских курортах выросла в среднем на 15–20% по сравнению с прошлым летом. Такие данные публикует аналитический центр «Домклик». По информации экспертов, особый интерес у инвесторов вызывает сегмент премиум-недвижимости, в частности гостиничного бизнеса. Как отмечает учредитель и CEO проектов Urban Ольга Хасанова, это связано с тем, что туристическая аудитория черноморских курортов стабильно растет, а качественного гостиничного фонда все еще не хватает. Поэтому апартаменты и в меньшей степени квартиры выступают привлекательной альтернативой отельным номерам. «Это значит, что недвижимость будет гарантированно сдана на протяжении всего высокого сезона», — говорит госпожа Хасанова.

Эксперт по инвестициям в недвижимость Евгений Ткачев также считает, что курортная недвижимость на побережье всегда была самым капиталоемким активом, а ее стоимость, темпы роста цены и доход от сдачи в аренду выше, чем в других городах. В плане инвестиций сегодня, по словам эксперта, особо популярны Сочи, Анапа, Новороссийск, Геленджик и Туапсе. «В Сочи акцент сместился на сегменты “делюкс” и “премиум”, в Анапе пользуются спросом гостиничные комплексы 4* и 5*, в Новороссийске для инвестиций используется жилая недвижимость и резиденции»,— комментирует господин Ткачев.

По словам эксперта по рынку недвижимости Сочи Кирилла Флуткова, инвестировать в курортную недвижимость в Сочи и Новороссийске выгодно по нескольким причинам. Во-первых, отмечает он, это стабильный источник дохода, поскольку данные направления пользуются устойчивым спросом как у постоянных, так и у новых туристов.

«В Новороссийске спрос распределяется за счет винного и агропромышленного туризма. Поток гостей в этих городах не спадает, что делает модель арендного дохода предсказуемой. Во-вторых, — данные территории развиваются, но при этом остаются ограниченными по числу площадок под новое строительство. Качественных предложений становится все меньше, а популярность региона остается высокой. В таких условиях рост спроса практически гарантирован — и сегодня, и через 10–15 лет», — считает господин Флутков.

Генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Сочи Юлия Усачева рассказывает, что в Сочи доходность от аренды составляет до 9% годовых, при этом владелец получает пассивный доход с высокой степенью стабильности.

Выбор способа управления курортной недвижимостью — самостоятельно или передав эти функции специализированной управляющей компании — зависит от количества объектов, уровня вовлеченности, наличия времени и опыта, желаемой степени доходности, готовности делегировать рутину и других, считают эксперты. По словам Евгения Ткачева, самостоятельное управление можно рассмотреть в сегменте жилой недвижимости при условии, что собственник владеет более чем тремя объектами и недалеко проживает.

«Если у вас нет возможности или желания лично управлять квартирами, можно воспользоваться услугами рантье. Гостиничными номерами в любом случае эффективнее будет управлять отельный оператор», — считает господин Ткачев. При этом, по его словам, в жилой недвижимости часто используется комбинированная арендная стратегия: летом квартира сдается посуточно, а в несезон — в долгосрочную аренду. Такая стратегия распространена в Новороссийске.

По словам Ольги Хасановой, чтобы грамотно распорядиться активом, нужны определенные навыки. «Для извлечения наибольшего дохода и минимизации временных затрат следует обратиться к услугам управляющей компании. У ее сотрудников есть квалификация, которой обладают лишь немногие из рядовых собственников»,— считает госпожа Хасанова

Передача объекта управляющей компании снимает рутину: вопросы, связанные с гостями, клинингом, расчетами, загрузкой, берет на себя профессиональный оператор, отмечает Кирилл Флутков. Однако в этом случае, отмечает эксперт, доход ниже, чем при самостоятельном управлении, так как часть уходит на оплату услуг УК. Т

Господин Флутков также отмечает, что наличие развитой инфраструктуры и дополнительных сервисов существенно повышает привлекательность объекта, что в итоге отражается на увеличении арендной ставки.

По словам экспертов, в настоящий момент на рынке формируется новый тренд — инвестиции в курортную недвижимость через покупку номеров, пулов номеров курортных отелей под управлением под ключ, поскольку данный вид инвестиции объединяет в себе плюсы сохранения и приумножения капитала. В этом случае инвестор непосредственно обладает активом, который остается в собственности.

Ольга Янковая