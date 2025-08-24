Двое подростков пострадали в ДТП на территории Геленджика

В Геленджике произошла авария, в которой пострадали двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ДТП случилось 23 августа около 16:10 на Геленджикском проспекте. 46-летний житель Ставропольского края, находившийся за рулем автомобиля Ford, врезался в стоящую машину ВАЗ-2107.

В результате аварии пострадали два несовершеннолетних пассажира иномарки 8 и 17 лет. Их доставили в больницу с различными травмами.

Алина Зорина