В аэропорту Нижнекамска приостановили полеты вслед за Казанью

В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что эти меры нужны для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня в Татарстане был введен режим беспилотной опасности, после чего в казанском аэропорту были введены ограничения на прием и вылет самолетов. Глава Чувашской Республики Олег Николаев также сообщил, что над территорией республики был сбит БПЛА.

Влас Северин