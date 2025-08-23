Аэропорт Казани закрыли на фоне беспилотной опасности

В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казанский аэропорт закрыли на фоне беспилотной опасности

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Казанский аэропорт закрыли на фоне беспилотной опасности

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В сообщении отмечается, что ограничения ввели в целях обеспечения безопасности воздушных перевозок.

Сегодня вечером в Татарстане в шестой раз за неделю ввели режим беспилотной опасности. Об сообщили через официальное приложение МЧС России в 18:05 по московскому времени.

Влас Северин