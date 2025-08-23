В Татарстане в шестой раз за неделю ввели режим беспилотной опасности

В Татарстане был объявлен режим «Беспилотная опасность». Уведомление об этом поступило через официальное приложение МЧС России в 18:05 мск.

В Татарстане снова ввели режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении министерства.

Режим беспилотной опасности вводится на территории республики уже в шестой раз за неделю, вчера, 22 августа, он действовал с 06:02 по 09:09 мск.

Влас Северин