Над Чувашией сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет

В Чувашии, вблизи деревни Аркасы Чебоксарского округа, сбит беспилотник, обломки которого упали в поле. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Олег Николаев.

Глава республики отметил, что разрушений, жертв и пострадавших в результате падения обломков – нет.

В настоящее время уполномоченные органы принимают меры для обеспечения безопасности граждан и ключевых объектов в регионе. «Ситуация под контролем», – заключил Олег Николаев.

Влас Северин