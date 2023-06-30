DOGMA достроит в Краснодаре проблемный ЖК «Кларисса»

DOGMA возьмется за достройку проблемного краснодарского ЖК «Кларисса» на улице Кубанской Набережной, который не могут завершить уже более 20 лет. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в администрации кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram мэра Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram мэра Краснодара Евгения Наумова

"Наиболее крупные недострои обсудили с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым, прокурором региона Сергеем Табельским и с самими дольщиками. Один из таких ЖК посетил утром. А в понедельник проверю старт работ на 4-м литере ЖК «Кларисса». Крупная компания берётся за достройку. И до конца года она должна выполнить все работы на этом литере. Понимаю, что у собственников есть опасения из-за того, что новому инвестору понадобится время для изучения объекта, и вопрос может пробуксовывать. Но мы этого не допустим», – написал в своем Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

В пресс-службе администрации «Ъ-Кубань» уточнили, что речь идет об ООО СЗ «ДОГМА». Согласно данным Единой инормационной системы жилищного строительства застройщик входит в Группу компаний DOGMA, которая занимается девелопментом в Краснодарском край и Московской области и входит в топ-10 крупнейших застройщиков России.

15-этажный дом на Кубанской набережной ЗАО «Кларисса» начало строить еще в 2002 году. Однако за 20 лет его так и не сдали в эксплуатацию. В 2013 году предприятие признали банкротом по иску проектной организации «ТИЖГП "Краснодаргражданпроект"». В октябре 2022 объект и права аренды на два земельных участка оценили в 135,5 млн руб.

В марте СУ СКР по Кубани сообщил о заключении под стражу бывшего заместителя директора ЗАО «Кларисса» (жену руководителя застройщика), которую подозревают в покушении на хищение прав на квартиры. Сообщалось, что экс-застройщик ЖК «Кларисса» включил своих аффилированных лиц в число кредиторов, а его жена пыталась с помощью подставных лиц приобрести права на квартиры в этом ЖК и избежать включения их в имущество, подлежащее реализации при банкротстве застройщика.

Вопследствии губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил Фонд развития территорий принять решение по старейшему долгострою Краснодара.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram