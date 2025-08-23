Беспилотник сбит над территорией Краснодарского края

За минувшую ночь над территорией Краснодарского края силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотный летательный аппарат. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Также, по данным ведомства, в течение прошедшей ночи с полуночи до 01-40 дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Ростовской области и два – над территорией Волгоградской области.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в пятницу, 22 августа, с 20-50 до полуночи российские силы ПВО нейтрализовали четыре украинских беспилотника самолетного типа над территорией Кубани. В 22-37 в Краснодарском крае объявили беспилотную опасность.

Василий Хитрых