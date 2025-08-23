«Магнит» выплатил по облигациям 636,1 млн рублей

ПАО «Магнит» отчиталось об очередной выплате доходов по биржевым облигациям серии БО-005Р-01 за купонный период с 23 июля по 22 августа 2025 года. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента составил 636,12 млн руб., говорится в сообщении, опубликованном на ресурсе Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

В сообщении указано, что размер выплаченных доходов в расчете на одну облигацию составил 17,67 руб. Общее количество ценных бумаг эмитента, по которым осуществлены выплаты,— 36 млн штук.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ПАО «Магнит» установило величину процентной ставки по первому купонному периоду размещаемых на Московской бирже облигаций серии БО-004Р-09 в размере 13,3% годовых. Это составляет 10 руб. 93 коп. на одну ценную бумагу.

На минувшей неделе «Магнит» выплатил доходы по биржевым облигациям серии БО-005Р-02 и серии БО-004Р-06 за период с 18 июля по 17 августа 2025 года — в общей сумме 1,25 млрд руб.

В июне этого года АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Магнит» на уровне ААА (RU), прогноз «Стабильный», и его облигаций на уровне ААА (RU). По данным Forbes, сеть «Магнит» лидирует в рейтинге самых прибыльных компаний продуктовой розницы по итогам 2024 года. В прошлом году компания «Тандер» (владеет сетью «Магнит») заработала 69,2 млрд руб. чистой прибыли.

В компании «Финам» прогнозируют, что дивиденды «Магнита» за 2025 год могут быть на уровне 360 руб. на акцию. Аналитики оценивают чистую прибыль и EBITDA ритейлера по итогам 2025 года на уровне 62,6 млрд руб. и 234,3 млрд руб. соответственно.

