В Сочи подвальное помещение на улице Роз выставили на торги за 18,3 млн рублей

В рамках банкротства ООО «Смарт-Строй» конкурсный управляющий компании Малик Байрамбеков сообщил о старте открытых торгов по реализации ее недвижимого имущества. Согласно информации, опубликованной в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, на аукцион выставлено нежилое помещение по улице Роз, 50 в Центральном районе Сочи по начальной цене 18,3 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В описании лота указано, что помещение является подвалом, площадью 94,7 кв. м. Торги проводятся 1 октября 2025 года на ЭТП. Заявки подаются в электронной форме с 25 августа по 26 сентября 2025 года. Задаток составляет 10% от начальной цены лота, шаг аукциона 5% от начальной цены лота.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Смарт-Строй» зарегистрировано в Сочи в 2014 году. Основным профилем компании является связанная с перевозками вспомогательная деятельность. Уставный капитал общества — 10 млн руб. Бенефициаром является Артур Аракелян, генеральный директор специализированного застройщика «Смарт Строй+», работающего заказчиком-застройщиком и генподрядчиком по упрощенной системе налогообложения. Финансовые результаты ООО «Смарт Строй» за 2024 год показывают выручку в размере 1,26 млн руб. и убыток — 1,28 млн руб. При этом кредиторская задолженность компании на 31 декабря 2024 года составляла 184,3 млн руб.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Смарт Строй» банкротом и ввел в отношение него конкурсные процедуры решением от 18 октября 2023 года. Конкурсным управляющим утвержден Малик Байрамбеков.

Василий Хитрых