Алкоголю крепко досталось

В июле производство этилового спирта в России сократилось на 13,5% год к году, до 5,17 млн дал. За первые семь месяцев года падение составило почти 15%. Снижение производства спирта оказалось более выраженным, чем на рынке алкогольной продукции в целом. Это объясняется осторожной стратегией производителей из-за региональных ограничений на продажу спиртного и ростом доли менее крепких напитков.

Производство этилового спирта в России в июле составило 5,17 млн декалитров (дал), сократившись на 13,5% год к году, следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК). За январь—июль снижение производства составило 14,9%, до 41,47 млн дал. Отгрузки за тот период снизились на 19,6%, до 29,96 млн дал.

Производство и отгрузки спирта в России снижаются, несмотря на начавшееся постепенное восстановление алкогольного рынка.

По данным РАТК, в июле производство алкоголя в России, за исключением сидра, пуаре и медовухи, составило 14,8 млн дал, увеличившись на 6,6% год к году.

В январе—апреле производство алкоголя в России сокращалось.

Негативная тенденция зимы-весны, по словам заместителя гендиректора по операционной деятельности АО «Татспиртпром» Никиты Мингалева, во многом объяснялась перепроизводством спиртного в конце прошлого года. Производители наращивали объемы перед ростом минимальных розничных цен (МРЦ) и сборов. Это привело и к неравномерному выстраиванию спроса на спирт, констатирует представитель спиртового производства «Ренессанс». С начала 2025 года акциз на этиловый спирт составил 740 руб. за 1 л, увеличившись на 15%. МРЦ у бренди подняли на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, коньяка — на 17,09%, до 651 руб., водки — на 16,7%, до 349 руб.

Увеличение розничной стоимости бюджетной продукции стало одним из ключевых факторов падения спроса. Продажи алкоголя, за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи, в январе—июле, по данным РАТК, сократились на 12,1% год к году, до 114,7 млн дал. Потребители при этом нередко делают выбор в пользу менее крепких напитков. В январе—июле 2025 года на тихое вино и шампанское пришлось 38% от розничных продаж алкоголя, следует из данных РАТК. За год значение выросло на 4,35 п. п.

Топ-15 регионов по производству спирта в январе—июле 2025 года Выйти из полноэкранного режима Регион Производство (млн дал) Изменение год к году (%) Кабардино-Балкария 5,67 10 Северная Осетия 4,46 -35 Самарская область 4,28 -8,2 Тульская область 3,77 -28,4 Татарстан 3,73 1,1 Воронежская область 2,52 82,8 Пензенская область 2,45 17,9 Тамбовская область 2,31 8 Орловская область 2,18 -33,1 Башкирия 1,4 3 Дагестан 1,25 -58,1 Мордовия 1,05 9,5 Новосибирская область 0,99 -5,3 Ставропольский край 0,82 14,1 Карачаево-Черкесия 0,7 -42,9 Открыть в новом окне Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов обращает внимание и на то, что осторожнее планировать разлив производителей вынудили и вводимые на региональном рынке ограничения на продажу алкоголя. Речь преимущественно о сокращении времени продаж алкоголя. Такие меры начали действовать в Бурятии, Забайкалье, Якутии, Калужской, Кировской, Костромской и других областях (см. “Ъ” от 3 апреля). В некоторых субъектах производители столкнулись с сокращением числа каналов реализации. В Вологодской области после противостояния с местными властями реализацию алкоголя прекратила сеть «Красное & Белое» (см. “Ъ” от 5 августа).

Производство спирта падает неравномерно. Никита Мингалев говорит, что «Татспиртпром» в январе—июле нарастил его на 1% год к году.

Согласно имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, крупнейший в стране производитель спирта «Росспиртпром» в январе—мае 2025 года снизил разлив на 21%, до 7,3 млн дал.

В то же время АО «Амбер Талвис», напротив, увеличило показатель на 57% год к году, до 934 тыс. дал.

На уровне субъектов наиболее выраженное падение производства спирта в январе—июле показал Дагестан. Здесь было выпущено 1,25 млн дал, на 58,1% меньше, чем годом ранее. В Северной Осетии аналогичное снижение составило 35%, до 4,5 млн дал, в Орловской области — 33,1%, до 2,2 млн дал.

В сентябре—декабре на алкогольном рынке начинается высокий сезон. Производители наращивают выпуск алкоголя, рассчитывая на рост продаж в предновогодний период, поясняет господин Гревцов. Дополнительным стимулом в нынешнем году, по его мнению, может стать новых рост МРЦ. Если показатель будет решено повысить с начала 2026 года, то торговые сети будут заблаговременно увеличивать закупки, объясняет он. Это приведет к росту производства как алкогольной продукции, так и спирта, считает он. На смену тренда рассчитывает и Никита Мингалев. «Татспиртпром» в текущем году, по его словам, планирует выйти на уровень производства, сопоставимый с прошлогодним.

Владимир Комаров