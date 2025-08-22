Правительство России постановило создать дополнительные места в СИЗО

В России необходимо создать дополнительные места в следственных изоляторах из-за превышения лимита в некоторых регионах за последние пять лет. Это следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.

Для решения этой проблемы срок действия федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы» продлен с 2030 до 2035 года. Финансирование увеличено более чем в три раза — с 105 млрд до 359,2 млрд руб. Это позволит расширить инфраструктуру и создать новые места для содержания подозреваемых и обвиняемых.

В 2019-2024 годах число подозреваемых и обвиняемых в некоторых регионах превышало лимит наполнения следственных изоляторов. Это касается Ингушетии, Карелии, Татарстана, Тывы, Краснодарского и Ставропольского краев, Москвы, Амурской, Воронежской, Московской и Тамбовской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Особое внимание уделяется Крыму и Севастополю, где наполнение следственных изоляторов составляет 103,4%. В связи с этим в регионе планируется строительство нового изолятора.