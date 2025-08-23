Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске будут судить жителя Тулы за попытку распространении метадона

В суд Новороссийска для рассмотрения по существу передано уголовное дело в отношении 37-летний приезжего из Тулы. Он обвиняется в приобретении и попытке распространения наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Доказательственная база собрана следственным подразделением УМВД по Новороссийску. Туляку грозит до двадцати лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Новороссийску

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Новороссийску, обвиняемый приобрел в Интернете оптовую партию запрещенного вещества для дальнейшего бесконтактного сбыта на территории города. Задержали его по полученной оперативной информации. В результате обыска, полицейские обнаружили дома у злоумышленника более 140 свертков с порошкообразным веществом внутри. Еще 59 свертков обвиняемый хранил в кармане брюк.

Экспертиза показала, что изъятое вещество содержит в своем составе метадон, общей массой около 60 грамм. Наркотики обвиняемый планировал сбыть на территории города путем закладок. На период предварительного следствия уроженец Тулы был заключен под стражу.

Василий Хитрых

