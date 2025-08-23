Володин: законопроект о запрете вейпов примут в ближайшие два месяца

Абсолютное большинство депутатов Госдумы поддерживают полный запрет вейпов, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, Госдума в ближайшие два месяца выйдет на принятие законопроекта о запрете вейпов.

По его словам, депутаты от разных фракций сносили законодательные инициативы о таком запрете, но они не находили поддержки в правительстве. Однако вчера президент Владимир Путин поддержал такой запрет на региональном уровне.

«После решения президента в ближайшие 2 месяца мы выйдем на принятие законопроекта»,— прокомментировал господин Володин в своем аккаунте в Max.

22 августа губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с президентом предложил наделить регионы правом на введение полного запрета вейпов. Господин Путин одобрил эту инициативу.

За год продажи вейпов в России выросли на 20%. По данным «МойСклад», средний оборот точек продажи вейпов в июне составил 162 тыс. руб. При этом, по информации 2ГИС, в Москве закрылось 27% точек по продаже электронных сигарет.

